CPALL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CPALL lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.68 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.730 THB je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.26 Prozent auf 252.93 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 242.60 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch