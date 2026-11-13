CPALL präsentierte Quartalsergebnisse

CPALL lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.60 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch