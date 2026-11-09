CP Axtra stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CP Axtra gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.05 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CP Axtra 0.180 THB je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.44 Prozent auf 129.56 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 126.47 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch