CP Axtra informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CP Axtra lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 THB. Im Vorjahresquartal waren 0.180 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CP Axtra im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 129.56 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 126.47 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch