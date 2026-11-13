CP ALL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CP ALL hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 SGD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.030 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 9.74 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.64 Milliarden SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch