Coya Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coya Therapeutics präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.45 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0.2 Millionen USD, gegenüber 3.6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 93.54 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch