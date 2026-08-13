Coya Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Coya Therapeutics hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch