Cowealth Medical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cowealth Medical lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Cowealth Medical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.35 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.300 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.32 Prozent auf 853.8 Millionen TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 818.5 Millionen TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch