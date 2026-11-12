Cowealth Medical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cowealth Medical äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.49 TWD. Im Vorjahresquartal hatten -0.410 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 817.6 Millionen TWD – ein Plus von 5.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cowealth Medical 771.6 Millionen TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch