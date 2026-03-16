Cowealth Medical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cowealth Medical hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.07 TWD. Im Vorjahresquartal waren 0.080 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44.17 Prozent auf 571.9 Millionen TWD. Im Vorjahresviertel hatte Cowealth Medical 1.02 Milliarden TWD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3.180 TWD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0.010 TWD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 2.96 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 29.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Cowealth Medical 4.19 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch