COVID-19 : Vidéotron prolonge le retrait des limites de données sur ses forfaits internet jusqu'au 30 juin 2020

MONTRÉAL, le 18 avril 2020 /CNW Telbec/ - Vidéotron annonce aujourd'hui qu'elle prolonge le retrait des limites de données sur les forfaits internet résidentiels et affaires de ses clients jusqu'au 30 juin 2020. L'objectif de cette mesure est de favoriser les initiatives de télétravail et de permettre aux gens de rester connectés sans se soucier d'un éventuel dépassement dans leur forfait. Rappelons que Vidéotron a initialement mis en place cette mesure le 13 mars dernier, les autres grandes compagnies de télécommunication canadiennes ont emboité le pas en mettant en place des mesures similaires.

« Nous avons mis en place une série de mesures afin de leur faciliter la vie pendant la situation exceptionnelle que nous vivons en ce moment. L'important pour nous c'est que nos clients puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : leur santé et celle de leurs proches, c'est pourquoi nous prolongeons l'ensemble de nos initiatives jusqu'au 30 juin prochain » a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs mesures proactives ont été mises en place par Vidéotron pour faciliter la vie de ses clients :

Retrait des limites de données sur les forfaits internet résidentiels et affaires de ses clients jusqu'au 30 juin 2020

Annulation des tarifs d'itinérance pour les voyageurs à l'extérieur du Canada et retrait des frais reliés à l'Option voyageur 24h jusqu'au 30 juin 2020;

et retrait des frais reliés à l'Option voyageur 24h jusqu'au 30 juin 2020; Débrouillage d'une cinquantaine de chaînes spécialisées;

Offre d'une centaine de contenus exclusifs sur demande gratuitement;

Interventions et installations chez nos clients disponibles en visioconférence avec un technicien;

Mesures de prévention et d'information sur les tentatives d'hameçonnage liées à la COVID-19

Accompagnement au cas par cas des clients aux prises avec des difficultés de paiement.

Pour en savoir plus sur les mesures prises par Vidéotron, visitez le site web prévu à cet effet : http://bit.ly/COVID19_Videotron

À propos de Vidéotron

