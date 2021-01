COVID-19 : Renforcement des mesures de confinement - La FCCQ soutient ce nouvel effort collectif et demande que le support aux entreprises et la vaccination de la population deviennent des priorit...

MONTRÉAL, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Devant la hausse constante des cas de COVID-19 et l'état de la situation sanitaire, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) soutient l'effort collectif pour vaincre la pandémie. La FCCQ demeure vivement préoccupée par l'état des entreprises québécoises et s'inquiète pour la survie de plusieurs. Elle accueille favorablement l'ouverture du gouvernement pour maintenir certaines activités économiques, mais rappelle qu'une aide financière directe plus importante que ce qui a été annoncé par le passé devrait être prévue.

Selon les nouvelles directives relatives aux mesures de confinement annoncées aujourd'hui par le premier ministre du Québec, M. François Legault, la cueillette sur rue ou à l'auto des biens non essentiels sera permise. Le gouvernement encourage par ailleurs les entreprises du secteur manufacturier et de la construction à réduire leurs opérations au minimum pour les prochaines semaines, mais celles-ci pourront poursuivre leurs activités.

« Les Québécois sont fatigués. La situation actuelle est extrêmement difficile pour de trop nombreux secteurs économiques et les annonces d'aujourd'hui sont un autre coup dur pour des milliers d'entrepreneurs. Nous reconnaissons toutefois que les décisions du gouvernement visent à maintenir le plus d'activités économiques possible sans nuire aux efforts pour lutter contre le virus, notamment pour le secteur manufacturier et celui de la construction. Les entrepreneurs québécois ont fait d'énormes efforts pour rendre les lieux de travail les plus sécuritaires possible. Voici leur chance d'en faire la démonstration », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Le maintien de ces activités était essentiel. Leur fermeture, même temporaire, aurait pu avoir un impact très négatif sur leur compétitivité et sur la chaîne d'approvisionnement de biens essentiels qui sont distribués dans les épiceries et pharmacies. Les chantiers de construction ne représentent pas un foyer d'éclosion déterminant et les retards occasionnés par leur fermeture auraient eu des conséquences majeures sur la réalisation de projets publics et privés importants.

Vaccination et aide financière

Le gouvernement doit maintenant plancher sur deux priorités nationales : maximiser la distribution et l'administration des vaccins et s'assurer que les aides de soutien aux entreprises soient les plus directes et les plus efficaces possible.

« Le gouvernement doit présenter et exécuter rapidement un plan de vaccination cohérent et efficace. En plus de pouvoir compter sur les professionnels de la santé, il devrait aussi prêter rapidement l'oreille aux offres d'aide du secteur privé pour accélérer la vaccination de la population. Par ailleurs, pour couvrir un maximum d'entreprises ayant besoin d'une aide financière pour survivre, l'enveloppe globale devrait être augmentée et la notion d'aide directe devrait être privilégiée. Le surendettement des entreprises était déjà une réalité bien présente qui sera aggravée par ces fermetures prolongées de plusieurs entreprises. La situation est exceptionnelle et impose des mesures exceptionnelles comme le couvre-feu, mais nos entreprises n'ont plus la capacité de s'endetter davantage et le gouvernement doit en tenir compte », a conclu M. Milliard.

