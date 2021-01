COVID-19 - Pharmascience est fière de son association avec l'Institut de Cardiologie de Montréal dans le cadre de l'étude COLCORONA

MONTRÉAL, le 23 janv. 2021 /CNW/ - Une importante étape dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 a été franchie aujourd'hui par l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM), qui rendait publics les résultats de l'étude COLCORONA sur la prévention de la morbidité et de la mortalité liée à la COVID-19. Depuis le début, cette étude a été soutenue par Pharmascience Inc., l'une des plus importantes sociétés pharmaceutiques de propriété canadienne.

« Pharmascience ne peut pas commenter les résultats de l'étude en ce moment. Mais nous sommes fiers du soutien apporté par notre entreprise au Dr Jean-Claude Tardif et à son équipe du Centre de recherche de l'ICM, que nous félicitons à propos de leur remarquable contribution à la lutte contre la COVID-19 » déclare David Goodman, PhD., président et chef de la direction de Pharmascience. « Nous sommes également fiers d'être associés à cette étude critique, qui a été rendue possible grâce à l'appui du Gouvernement du Québec et de partenaires financiers internationaux comme la Gates Foundation et les National Institutes of Health des États-Unis. C'est un privilège pour Pharmascience que d'avoir été associée à une telle entreprise. »

Innovation

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité pour le système de santé canadien d'explorer le potentiel novateur que recèlent des produits pharmaceutiques déjà approuvés comme la colchicine, employée depuis des décennies dans le traitement de la goutte ou de la fièvre méditerranéenne familiale.

« En prenant la décision de soutenir l'innovation thérapeutique dans des essais tels COLCORONA, Pharmascience souhaite contribuer à l'amélioration des soins aux patients en permettant de générer de nouvelles indications pour des médicaments anciens et fiables proposés à un coût abordable », soutient le Dr Goodman. « Il s'agit pour nous de projets qui correspondent parfaitement à notre engagement de favoriser le progrès thérapeutique par un entrepreneuriat social responsable. »

Accessibilité

L'utilisation de médicaments génériques repositionnés est possible à un faible coût en comparaison à de nouveaux médicaments. C'est ce qui fait des médicaments génériques repositionnés une option attrayante pour les programmes publics et privés d'assurance médicaments, qui sont constamment confrontés à des problèmes de pérennité.

« Malheureusement, très peu de fabricants de produits pharmaceutiques s'aventurent dans le repositionnement en raison des barrières commerciales inhérentes », précise le Dr Goodman. En effet, l'absence de brevets d'invention pour les médicaments génériques est un frein à de nouveaux travaux de recherche, car il n'y a aucune garantie que les investissements supplémentaires requis puissent être recouvrés. Cependant, Pharmascience a accepté de prendre ce risque dans l'intérêt supérieur des patients, particulièrement dans les circonstances dramatiques de la pandémie de COVID-19. « Nous aurons besoin de l'aide des gouvernements pour mettre en place des cadres d'approbation et de remboursement qui reconnaissent cette forme d'innovation », souligne le Dr Goodman.

À propos de Pharmascience Inc.

Fondée en 1983, Pharmascience Inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience est une entreprise pharmaceutique privée ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, grâce à la distribution de ses produits dans plus de 60 pays. Figurant au 47e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) grâce à 49,5 millions de dollars d'investissement en 2018, Pharmascience est le 2e plus grand fabricant pharmaceutique de propriété canadienne.

SOURCE Pharmascience inc.