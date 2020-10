COVID-19 : palier d'alerte rouge - Suspension temporaire de certaines activités de Loto-Québec, dont celles du Casino du Lac-Leamy

MONTRÉAL, le 10 oct. 2020 /CNW Telbec/ - En raison de l'évolution de la situation épidémiologique dans la région de l'Outaouais, et conformément à son engagement de respecter les mesures dictées par le gouvernement, Loto-Québec suspendra temporairement plusieurs de ses activités à Gatineau et dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Le dimanche 11 octobre, donc dès ce soir à 00 h 01, Loto-Québec procédera à :

la fermeture du Casino du Lac-Leamy et de ses restaurants;

la fermeture des appareils de loterie vidéo (ALV) à Gatineau et dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Dès lundi à 11 h, Loto-Québec procédera à :

la fermeture de l'hôtel Hilton Lac-Leamy.

Rappelons que le Casino de Montréal, le Salon de jeux de Québec, le Salon de jeux de Trois-Rivières et le bingo en réseau sont temporairement fermés. Il en va de même pour les ALV et le Kinzo dans la communauté métropolitaine de Montréal, Chaudière-Appalaches, la région de la Capitale-Nationale (à l'exception de Charlevoix) et la vallée du Saint-Laurent.

La vente de loterie, qui n'est pas affectée par les nouvelles directives, se poursuit dans l'ensemble du réseau des détaillants. Le Casino de Mont-Tremblant, le Casino de Charlevoix et le Fairmont Le Manoir Richelieu demeurent ouverts. Les ALV demeurent également opérationnels dans les autres régions. Les activités de Kinzo y sont maintenues.

La mise en place de ces mesures temporaires est nécessaire en ce moment pour assurer la sécurité de tous. Loto-Québec invite la population à faire preuve de prudence, notamment en restreignant les déplacements entre les régions et en respectant les directives de la Santé publique.

SOURCE Loto-Québec