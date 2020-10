COVID-19 : palier d'alerte rouge - Suspension temporaire de certaines activités de Loto-Québec, dont celles du Casino de Charlevoix

MONTRÉAL, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de la conférence de presse du premier ministre du Québec du 13 octobre, et conformément à son engagement de respecter les mesures dictées par le gouvernement, Loto-Québec suspendra temporairement plusieurs de ses activités dans la Capitale-Nationale, dont à Charlevoix, en Montérégie et au Centre-du-Québec.

Dès ce vendredi à 0 h 01 (dans la nuit du jeudi au vendredi), Loto-Québec procédera à :

la fermeture du Casino de Charlevoix; l'établissement était ouvert à raison de quatre jours par semaine, du jeudi au dimanche, depuis le mois de juillet.

la fermeture des appareils de loterie vidéo (ALV) dans les régions de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de la Capitale-Nationale, dont Charlevoix.

l'arrêt des jeux de Kinzo, et ce, même dans les régions qui ne sont pas ciblées par le palier d'alerte rouge (une seule salle se trouvait désormais à l'extérieur d'une zone rouge).

Rappelons que le Casino de Montréal, le Casino du Lac-Leamy, le Salon de jeux de Québec, le Salon de jeux de Trois-Rivières, l'hôtel Hilton Lac-Leamy, les ALV dans la communauté métropolitaine de Montréal et dans les régions de Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, dans la Ville de Gatineau et dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais demeurent temporairement fermés. De plus, le bingo en réseau est suspendu, et ce, même dans les salles qui demeurent ouvertes.

La vente de loterie, qui n'est pas affectée par les nouvelles directives, se poursuit dans l'ensemble du réseau des détaillants. Le Casino de Mont-Tremblant demeure ouvert. Les ALV restent également opérationnels dans les autres régions.

La mise en place de ces mesures temporaires est nécessaire en ce moment pour assurer la sécurité de tous. Loto-Québec invite la population à faire preuve de prudence, notamment en restreignant les déplacements entre les régions et en respectant les directives de la Santé publique.

SOURCE Loto-Québec