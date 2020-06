COVID-19 - Montréal sollicite les milieux de la culture, du design et des sports et loisirs pour animer les rues de Montréal cet été

MONTRÉAL, le 10 juin 2020 /CNW Telbec/ - La crise de la COVID-19 a fortement ébranlé le milieu culturel de Montréal qui fait habituellement le dynamisme de la métropole. Afin de soutenir et de continuer à faire rayonner les artistes, designers, médiateurs, organismes culturels, acteurs du milieu du sport et entreprises de créativité numérique, la mairesse Valérie Plante annonce aujourd'hui qu'ils seront invités à participer au déploiement d'une programmation inédite et réinventée pour les mois à venir.

« La vitalité culturelle est au cœur de l'identité de Montréal et c'est pourquoi nous misons sur la créativité de nos artistes pour animer notre métropole. Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui une programmation d'animation sur les voies actives et sécuritaires qui se décline en plusieurs axes et qui, en plus de soutenir les milieux culturel et entrepreneurial et d'inciter à l'activité sportive, dynamisera le quotidien des Montréalaises et Montréalais pendant cet été bien particulier », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Cette programmation vise à encourager les Montréalaises et les Montréalais à bouger, à soutenir la relance économique des artères commerciales, à pallier à la fermeture des installations par une programmation extérieure diversifiée et à assurer un déploiement coordonné d'interventions culturelles, dans le respect des consignes de santé publique.

Des parcours culturels numériques et installations artistiques

Dès le 6 juillet prochain, les voies actives et sécuritaires (VAS) mises en place pour répondre aux mesures de distanciation physique dictées par la santé publique seront animées par le biais d'œuvres numériques, comme des balados, et des installations artistiques éphémères. La Ville prévoit une enveloppe de 800 000$, dont 550 000 $ proviennent de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, et 250 000$ sont tirés de l'entente Réflexe-Montréal avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Il s'agit d'un investissement important qui a pour objectif de cultiver et nourrir l'intérêt des Montréalaises et Montréalais pour la culture et pour l'histoire de la ville à travers des parcours ciblés.

Des appels à projets seront lancés sur le site de la Ville de Montréal , un premier demain le 11 juin et un second le 22 juin, à l'attention des artistes et des créateurs dans le but de déployer des œuvres sonores, numériques, des parcours déambulatoires historiques, des œuvres d'art éphémères et bien d'autres encore, pour le bénéfice des Montréalaises et des Montréalais.

Des parcours ludiques et actifs

En plus de la programmation culturelle évolutive qui sera dévoilée aux Montréalais et Montréalaises au fil des prochaines semaines, des activités en sports et loisirs vont aussi se déployer dans les différents arrondissements montréalais, pour animer les voies piétonnes et cyclables et ainsi créer des parcours ludiques et actifs. Un appel à projets a été réalisé au cours des dernières semaines et la programmation sera déterminée en fonction du résultat. Un budget de 200 000$ est prévu pour ce projet.

Un laboratoire de design

Toujours sur les voies piétonnes mises sur pied dans le cadre du déploiement des voies actives et sécuritaires, la Ville va proposer aux Montréalaises et Montréalais l'expérimentation de nouveaux usages des artères commerciales, en partenariat avec les SDC. Un appel à qualification a été lancé le 29 mai qui invite les designers et les créateurs à déposer leur candidature jusqu'au 12 juin. Différents projets d'aménagement pourront voir le jour, tant pour soutenir les entrepreneurs que pour permettre la distanciation sociale. En tant que Ville UNESCO de design, nous sommes fiers de pouvoir compter sur nos créatifs.

Espace pour la vie près de chez vous

Espace pour la vie sortira de ses musées afin d'aller à la rencontre de la population. Deux équipes d'animation d'Espace pour la vie sillonneront la Ville de Montréal et les villes de la Communauté métropolitaine de Montréal afin d'offrir aux citoyennes et citoyens, à travers une installation artistico-scientifique éphémère, des activités ludiques et créatives qui leur permettront de célébrer la nature au cœur de la ville, de redécouvrir la biodiversité urbaine, de constater le rôle de l'Humain dans la nature, d'apprécier les facultés de résilience de notre planète et de mieux comprendre la notion de transition écologique. Les équipes s'installeront pour trois jours dans chaque lieu et proposeront l'activité en continu, de 10 h à 16 h.

Performances spontanées avec le Conseil des arts de Montréal

En complément du circuit des Voies actives sécuritaires, des performances spontanées se dérouleront également sur l'ensemble du territoire montréalais. Dans le cadre du nouveau programme Quand l'art prend l'air du Conseil des arts de Montréal (CAM), qui bénéficie d'un budget de 500 000$, les artistes et les collectifs artistiques professionnels montréalais offriront des manifestations artistiques dans 11 disciplines aux quatre coins de la municipalité, par exemple sur les balcons, dans les cours extérieures, dans les stationnements privés ou dans les vitrines de commerçants. Un premier appel à projets se déroule actuellement et il se terminera le 6 juillet.

« C'est une situation très difficile pour les artistes et il est prioritaire pour le CAM qu'ils soient rémunérés pour tout le travail formidable qu'ils offrent et que les citoyens et citoyennes puissent profiter de l'été entourés de créations montréalaises. Nous sommes particulièrement sensibles aux conditions des artistes issus de la diversité culturelle et à la réalité des citoyens vivant dans les quartiers très touchés par la pandémie. Notre relation étroite avec les arrondissements et les municipalités nous met dans une position privilégiée pour favoriser la vitalité artistique dans différents lieux privés du territoire alors que les arrondissements et les instances de la ville se concentrent sur la vie culturelle des espaces publics », a expliqué le président du conseil, Jan-Fryderyk Pleszczynski.

Le Quartier des spectacles et le Vieux-Montréal

Le centre-ville et le Vieux-Montréal s'animeront aussi pendant la période estivale avec une programmation culturelle diversifiée, grâce au Partenariat du Quartier des spectacles et de tous ses collaborateurs et membres qui organisent également des activités pour faire vibrer les gens au rythme de la culture. Grâce à un partenariat avec Montréal en Histoires, des projections vidéo monumentales, humanistes, unificatrices et symboliques dans les installations de Cité Mémoire prendront forme. De plus, les artistes Michel Lemieux et Victor Pilon (Lemieux Pilon 4D Art) offrent aux Montréalaises et Montréalais l'œuvre La Flamme, forme de mémorial surdimensionné qui sera projetée sur le grand mur du Palais de justice de Montréal dès le 15 juin.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif