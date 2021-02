COVID-19 : Montréal ouvre progressivement ses arénas et piscines

MONTRÉAL, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la COVID-19 et en conformité avec les nouvelles directives décrétées par le gouvernement du Québec, Montréal modifie son offre de services à compter d'aujourd'hui.

Activités de sport et de loisirs extérieurs (patinoires extérieures, buttes de glissade, skis de fond, etc.)

Les activités pourront être pratiquées dans des lieux extérieurs où elles sont permises et si elles se font selon les modalités suivantes :

Entre des personnes d'une même bulle familiale pour lesquelles il n'y a pas de distance minimale requise.

Dans le cadre d'un cours auquel seules des personnes d'une même bulle familiale y participent, qu'une distance de 2 mètres est maintenue entre le formateur et les autres personnes.

par un maximum de huit personnes de résidences différentes auquel peut s'ajouter une neuvième personne pour guider ou encadrer et qu'une distance de 2 mètres est maintenue entre toutes les personnes.

aucune activité n'est permise dans un contexte d'une ligue, d'un tournoi ou d'une compétition.

Installations sportives intérieures (piscines, arénas)

Les activités permises seront limitées à la pratique libre du sport et l'entrainement individuel ou en duo selon les modalités suivantes :

Entre des personnes d'une même bulle familiale pour lesquelles il n'y a pas de distance minimale requise.

seul ou avec une autre personne, à condition qu'une distance minimale de deux mètres entre les personnes soit maintenue en tout temps.

Formation et sport de haut niveau

Les activités suivantes sont permises, à l'intérieur et à l'extérieur :

activités dans le cadre d'un programme de sports-études

activités de formation dans le cadre d'un programme de niveau collégial ou universitaire

certaines activités de sport professionnel ou de haut niveau.

Maisons de la culture

Les salles d'exposition des Maisons de la culture sont accessibles.

Espace pour la vie

Le Planétarium Rio Tinto Alcan sera ouvert à compter du 27 février. Notez que l'achat en ligne de billets à heure fixe est fortement recommandé. Prenez connaissance des mesures sanitaires en vigueur avant de vous déplacer, sur le site Internet https://espacepourlavie.ca/mesures-speciales.

Plus de détails

Les installations sportives sont gérées par les arrondissements. Pour obtenir de plus amples détails sur la programmation, nous vous invitons à joindre votre arrondissement en composant le 311 ou en visitant le site web www.montreal.ca

Montréal tient à souligner que la prévention des infections est la responsabilité de toutes et tous et demande à la population de suivre les recommandations sanitaires émises par la Direction régionale de santé publique. Les citoyennes et citoyens sont invités à consulter le Portail Web de Montréal afin d'obtenir de plus amples renseignements concernant l'état des lieux et des services municipaux.

