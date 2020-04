COVID-19 - Mise en place de nouvelles mesures pour procéder à l'enregistrement à distance du gibier

QUÉBEC, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - À l'approche de l'ouverture de la saison de chasse au dindon sauvage et à l'ours noir, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) annonce la mise en place de mesures d'enregistrement du gibier à distance afin de permettre aux citoyens de pratiquer ces activités dans le respect des règles de la Direction générale de la santé publique visant à lutter contre la propagation de la COVID‑19.

Rappelons également qu'il est obligatoire pour les chasseurs et les pêcheurs de se procurer un permis pour la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage et de se conformer, en tout temps, aux mesures suivantes afin de limiter la propagation de la COVID-19 :

Éviter de se déplacer d'une région ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de nécessité. Les déplacements liés aux loisirs ne sont pas considérés comme « nécessaires ». Ainsi, les chasseurs et piégeurs doivent pratiquer leur activité près de leur résidence principale dans le respect des lois et règlements.

Interdiction de se rassembler à l'intérieur ou à l'extérieur.

Maintenir en tout temps une distance de 2 mètres entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse.

Pas de camping sur les zones d'exploitation contrôlée (zecs).

Mesures d'enregistrement à distance

Les mesures d'enregistrement proposées permettront à la clientèle qui n'aurait pas accès à une des stations d'enregistrement légalement ouvertes en cette période de pandémie de pouvoir procéder à l'enregistrement sans devoir se déplacer et ainsi respecter les directives données par la Direction générale de la santé publique sur les déplacements et la distanciation sociale.

Ainsi, les chasseurs et les piégeurs pourront enregistrer leur gibier en ligne, sans frais, à l'aide d'un formulaire disponible sur le site du MFFP au mffp.gouv.qc.ca/la-faune/stations-denregistrement à compter du 24 ‍avril prochain, juste à temps pour le début de la chasse au dindon sauvage.

Les chasseurs et les piégeurs qui n'auront pas accès à un appareil mobile ou à un service Internet auront la possibilité d'appeler au service à la clientèle du MFFP au 1 877 346-6763 sur les heures d'ouverture pour procéder à l'enregistrement de leur gibier sans frais.

Informations à fournir lors de l'enregistrement en ligne

Rappelons que l'enregistrement du gros gibier ou d'un dindon sauvage est obligatoire en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et des règlements qui en découlent. Le chasseur qui a abattu un ours noir ou un dindon sauvage devra enregistrer lui-même son animal dans les 48 heures suivant sa sortie du lieu de chasse et dans les 15 jours pour ce qui est du piégeage de l'ours noir.

Le chasseur ou le piégeur devra rassembler les informations suivantes avant d'effectuer l'enregistrement en ligne ou contacter le service à la clientèle, dont :

le numéro du certificat du chasseur;

le numéro du permis;

le type de gibier;

le moment et le lieu où il a été abattu (la municipalité, la zone de chasse ou l'unité de gestion des animaux à fourrures).

Finalement, notons que les agents de la Protection de la faune continuent d'assurer une présence partout sur le territoire du Québec afin que les activités de chasse et pêche se fassent dans le respect des lois.

Durant la pandémie

Le MFFP poursuit ses opérations tout en demeurant en veille active et en suivant en continu l'évolution de la pandémie.

Le MFFP tient à rappeler que les lois et règlements qui s'appliquent aux activités de chasse, de pêche et de piégeage restent valides en toute circonstance.

La mission du MFFP est d'assurer, dans une perspective de gestion durable, la conservation et la mise en valeur des forêts, de la faune et des parcs nationaux pour contribuer à la prospérité et à la qualité de vie des Québécois.

Le MFFP encourage toute personne qui souhaite s'informer sur la COVID-19 à consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-4545.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur l'évolution de la situation et les décisions relatives à la chasse, à la pêche et au piégeage qui pourraient être révisées afin de respecter les directives gouvernementales, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source : Catherine Ippersiel Relationniste de presse medias@mern-mffp.gouv.qc.ca Tél. : 418 627-8609, poste 3071

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs