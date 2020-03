COVID-19 : Loto-Québec remet 1 000 000 $ aux organismes Moisson du Québec et fait plusieurs dons de denrées et de matériel

MONTRÉAL, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - Sachant que la lutte contre la COVID-19 a un impact considérable sur le réseau de la santé et de nombreux organismes communautaires, Loto-Québec apporte son soutien en faisant un don de 1 000 000 $ aux Moisson du Québec.

Aussi, dès la fermeture de ses établissements de jeux, la Société s'est mise en lien avec ses partenaires pour effectuer un inventaire visant à répondre à des besoins urgents. Elle a ainsi remis, en début de semaine, des denrées aux organismes d'aide alimentaire et du matériel destiné au réseau de la santé.

Consciente que les impacts de la COVID-19 sont grands dans la collectivité, Loto-Québec s'engage à soutenir les Moisson du Québec en leur remettant la somme de 1 000 000 $. Avec ce don distribué équitablement entre les 19 organismes, la Société s'engage à soutenir les Moisson de façon plus soutenue au cours des trois prochaines années, pour qu'ils poursuivent leur mission de prêter main-forte aux populations vulnérables.

Les Casinos du Québec ont quant à eux déjà remis des denrées des cuisines des établissements de jeux aux organismes d'aide alimentaire qu'ils soutiennent depuis plusieurs années, afin d'offrir une aide rapide et concrète en cette période difficile.

Loto-Québec a aussi fait don au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de différents types de produits, dont plus de 30 000 masques de type N95 ainsi que des produits désinfectants, comme de grandes quantités de gel antiseptique, de lingettes et de cartouches pour les distributeurs automatiques. Le MSSS distribuera le matériel selon les besoins observés sur le terrain.

Loto-Québec continue de suivre de près la situation entourant la propagation du virus COVID-19 et d'appliquer les recommandations du Gouvernement du Québec et invite la population à faire de même.

