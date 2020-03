COVID-19 - Les autorités de santé publique rappellent certaines mesures pour les personnes qui ont des symptômes légers

QUÉBEC, le 14 mars 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la présence de la maladie à coronavirus COVID-19 au Québec, les autorités de santé publique tiennent à bien informer la population sur la nature de l'infection et les comportements à adopter en cas d'apparition de symptômes.

D'entrée de jeu, il faut savoir que les personnes atteintes d'infections respiratoires peuvent présenter des symptômes dont la gravité peut différer d'une personne à l'autre, en fonction de leur niveau de vulnérabilité sur le plan immunitaire. Les symptômes peuvent être légers, c'est-à-dire similaires à un rhume, ou être nettement plus sévères, et ressembler à ceux qui sont associés à la pneumonie et à une insuffisance pulmonaire ou rénale.

Dans le cas des personnes qui présentent des symptômes plus légers, et qui ne sont pas de retour d'un pays étranger, celles-ci sont invitées à demeurer chez elles, à demeurer à l'affût de l'évolution de leur état et de leurs symptômes et à éviter les contacts étroits avec d'autres personnes. À ce stade, il est préférable de ne pas téléphoner à Info-Santé ou de se présenter à une clinique ou en milieu de soins. Pour ces personnes, il est recommandé de prendre les mesures de prévention habituelle, c'est-à-dire

de se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes;

d'utiliser un désinfectant à base d'alcool si l'accès à de l'eau et à du savon est impossible;

de se couvrir la bouche et le nez avec l'intérieur du coude ou un mouchoir lorsque l'on tousse ou éternue;

de jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle et se laver les mains par la suite.

Il est également essentiel de ne pas rendre visite à des personnes plus à risque de complications telles que les personnes immunodéprimées, celles qui sont atteintes de maladies chroniques ainsi que les aînés.

Faits saillants :

Rappelons que les symptômes de la COVID-19 sont de la toux, de la fièvre ou des difficultés respiratoires.

Par ailleurs, d'autres cliniques désignées vont ouvrir dans les prochaines semaines pour répondre aux besoins de plusieurs régions québécoises.

Liens connexes :

Pour connaître la marche à suivre selon votre situation ou pour de l'information générale sur la maladie à coronavirus COVID-19, il est possible de téléphoner au 1 877 644-4545 ou de consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Pour en savoir davantage sur les consignes d'isolement : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-08F.pdf .

En cas de symptômes d'anxiété : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux