COVID-19 : le début de la saison repoussé en mai à la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon

QUÉBEC, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de pandémie de COVID-19, la Société des traversiers du Québec (STQ), qui chapeaute la traverse Rivière-du-Loup--Saint-Siméon, et Clarke inc., l'entreprise qui l'exploite, ont pris la décision de reporter le début de la saison, initialement prévu le 9 avril, à une date ultérieure. Au plus tôt, le service pourrait commencer le 4 mai prochain.

Cette décision s'inscrit dans le respect des directives de santé publique mises en place par le gouvernement du Québec, notamment celui de limiter les déplacements entre les régions administratives et par souci pour la STQ de limiter la propagation du virus en préservant la santé de ses employés, de ses fournisseurs et de ses clients.

La date exacte de reprise du service sera communiquée dès que le contexte le permettra.

