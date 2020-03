COVID-19 : le CPQ est satisfait des mesures annoncées par le gouvernement fédéral

MONTRÉAL, le 18 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a pris acte des mesures annoncées par le gouvernement fédéral aujourd'hui afin d'atténuer les impacts de la COVID-19. Bien que plusieurs détails restent à mettre en place concernant les processus, le CPQ est satisfait des actions mises de l'avant afin de soutenir l'économie canadienne et québécoise.

« En tant que représentant de plus de 70 000 employeurs du Québec, le CPQ accueille avec satisfaction les investissements pouvant aller jusqu'à 27 milliards de dollars prévus dans le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ.

Mesures annoncées pour les travailleurs

Devant la complexité et l'incertitude que la situation engendre chez tous les types de travailleurs, le CPQ salue l'aide financière élargie aux individus, en particulier ceux à faible revenu et les parents, pour maintenir le pouvoir d'achat de la population.

Mesures annoncées pour les entreprises

Le CPQ salue aussi les mesures offertes aux entreprises, notamment les PME, avec la subvention salariale temporaire. L'organisme est également satisfait du report de la déclaration de revenus et du paiement des montants d'impôt sur le revenu qui deviennent exigibles.

Travailleurs étrangers temporaires

Toutefois, le CPQ est très inquiet devant les mesures drastiques imposées par le gouvernement fédéral concernant l'accès au territoire canadien. « Bien qu'en ce moment les principes de précaution et de prévention demeurent prioritaires, nous demandons au gouvernement fédéral d'alléger certaines mesures mises en place en lien avec l'accès au territoire canadien afin de ne pas mettre en péril des secteurs névralgiques comme le secteur agroalimentaire. Les travailleurs étrangers temporaires sont essentiels à la survie de l'économie du Québec, ainsi que du Canada, et le CPQ croit qu'il est nécessaire de poser rapidement des gestes en ce sens », conclut M. Dorval.

Le CPQ continue de suivre de près l'évolution de la situation pour s'assurer que les besoins des employeurs sont entendus. L'organisme souligne que toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles, sont affectées d'une façon ou d'une autre devant la COVID-19: baisse des ventes, baisse de clientèle, absences de travailleurs disponibles, rupture des chaînes d'approvisionnement, etc.

« Nous comprenons l'urgence de la situation et l'importance d'y aller par étape. Force est de constater que d'autres mesures sont nécessaires pour assurer une certaine continuité des activités des entreprises et la survie de plusieurs entreprises au-delà des prêts et des garanties de prêt qui peuvent avoir leur mérite. Nous invitons le gouvernement à poursuivre sa réflexion et son action en ce sens en s'inspirant des recommandations du CPQ », conclut M. Dorval.

