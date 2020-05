Covid-19 : l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles déploie une série de mesures

MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - Préoccupé par la hausse des cas de COVID-19 dans une partie du secteur de Rivière-des-Prairies et souhaitant aider à contrer la progression du virus sur son territoire, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles déploie des mesures destinées à assurer le respect des directives de santé publique par les citoyens et entreprises de son territoire.

« La situation est préoccupante dans le nord-est de Montréal, incluant le secteur de Rivière-des-Prairies. Nous suivons la situation de près depuis plusieurs jours et nous sommes en discussion avec les autorités de santé publique pour voir ce qui peut être fait pour freiner la progression des cas », a déclaré la mairesse de l'arrondissement, Mme Caroline Bourgeois.

Voici en résumé la série de nouvelles mesures qui seront déployées au cours des prochains jours :

déploiement d'une nouvelle campagne d'affichage en français, anglais, italien et créole dans les lieux les plus achalandés du secteur de Rivière-des-Prairies, aux abords des écoles et dans les parcs du secteur rappelant les mesures sanitaires à respecter;

campagne de sensibilisation dans les médias sociaux rappelant ces mêmes mesures;

informations et sensibilisation sur le port et la fabrication d'un couvre-visage dans les médias sociaux;

efforts concertés de promotion avec les organismes du milieu communautaires sur leurs différentes plateformes d'information, lesquels agiront en tant qu'agents mobilisateurs;

rappel aux commerçants du territoire du respect des consignes sanitaires;

collaboration avec le CIUSSS pour la mise sur pied d'une tournée porte-à-porte afin de recenser les comportements épidémiologiques.

Ces mesures s'ajoutent aux mesures déjà déployées depuis le début de la pandémie :

création d'un Fonds d'urgence local de 190 000$ (conjointement avec les Caisses Desjardins de Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies) pour venir en aide aux organismes;

et Rivière-des-Prairies) pour venir en aide aux organismes; mise sur pied d'une aide alimentaire d'urgence incluant une ligne téléphonique unique pour colliger les besoins citoyens;

distribution d'affiches informatives par les inspecteurs dans les immeubles locatifs;

déploiement d'une campagne de prévention et de contrôle auprès des commerces et des industries pour le respect des règles sanitaires et de distanciation;

opérations policières pour la distribution de contraventions aux contrevenants;

Dépistage nécessaire

La mairesse rappelle que l'arrondissement collabore avec la santé publique pour la prévention. D'ailleurs, l'accès à des sites de dépistage et de nouvelles mesures de contrôle seront mis en place à Rivière-des-Prairies par le CIUSSS et la DRSP. À ce propos, l'arrondissement travaille de concert avec eux pour la mise en place d'une clinique mobile de dépistage qui sera ouverte dans les prochains jours.

«Le CIUSSS de l'Est a préparé un plan d'action qui nous permettra d'avoir un portrait plus précis de la transmission communautaire dans le quartier de Rivière-des-Prairies. Mon équipe travaille de près avec tous les intervenants pour soutenir ces différentes mesures et poursuivre la sensibilisation à l'importance de la distanciation sociale. J'invite toutes les personnes ayant des symptômes à ne pas hésiter à se rendre à la clinique de dépistage dès qu'elle sera ouverte », de conclure la mairesse Bourgeois.

