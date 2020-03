COVID-19 : l'AMC présente des priorités clés pour soutenir la santé des Canadiens

OTTAWA, le 16 mars 2020 /CNW/ - Dans une soumission au ministre des Finances, Bill Morneau, l'Association médicale canadienne (AMC) recommande au gouvernement fédéral de prendre six mesures prioritaires pour soutenir la réponse nationale à la pandémie de COVID-19.

Ces recommandations sont les suivantes :

Une recommandation fédérale claire pour que les Canadiens pratiquent uniformément l'éloignement social, accompagnée de mesures de soutien économique et financier.

Un leadership fédéral pour assurer l'acquisition d'équipement de protection individuelle pour les professionnels de la santé, la diffusion de directives claires sur l'utilisation appropriée et la distribution dans les cliniques communautaires et de soins primaires.

Un nouveau financement fédéral d'urgence pour améliorer la capacité des systèmes de santé et des programmes de soutien, et pour assurer la réponse uniformisée et coordonnée des gouvernements provinciaux et territoriaux.

La création d'un permis d'exercice pancanadien pour les travailleurs de la santé.

La création d'un service de soutien de santé mentale d'urgence national pour les travailleurs de la santé.

La création d'un crédit d'impôt ciblé pour atténuer les répercussions financières négatives pour les fournisseurs de soins s'ils doivent se mettre en quarantaine après avoir soigné des patients.

Les recommandations de l'AMC sont conformes à l'appel à l'action de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) aux gouvernements du monde entier visant à assurer des mesures de santé publique efficaces et accompagnées des ressources appropriées, des politiques ciblées pour soutenir les systèmes de santé et les travailleurs, et la protection du revenu des petites entreprises et des populations vulnérables.

« L'AMC félicite le gouvernement fédéral pour ses mesures précoces, a dit le président de l'AMC, le Dr Sandy Buchman. Nous devons maintenant assurer qu'un leadership approprié est maintenu et que des investissements ciblés sont faits pour protéger la santé des Canadiens. »

L'AMC continue à collaborer étroitement avec tous les principaux intervenants, dont le gouvernement fédéral et les organisations de la santé, pour maximiser une réponse coordonnée à cette pandémie.

