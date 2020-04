COVID-19 - La Ville de Montréal suspend temporairement l'indexation annuelle de ses parcomètres

MONTRÉAL, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a procédé aujourd'hui à la suspension administrative de l'indexation annuelle de 25 cents de l'heure des tarifs de parcomètres entrée en vigueur hier. Les parcomètres seront ajustés dans les prochains jours. Cette suspension sera effective pendant la période de pause décrétée par le gouvernement du Québec.

Annoncée lors de l'exercice budgétaire de l'automne, l'indexation annuelle des parcomètres est inscrite dans le règlement sur les tarifs qui, si on souhaite le modifier, nécessite deux passages au conseil municipal. La Ville de Montréal a décidé de suspendre administrativement cette hausse pour éviter d'attendre deux mois avant d'appliquer cette mesure exceptionnelle. La Ville de Montréal et ses employés démontrent chaque jour une capacité d'adaptation rapide à la situation et une écoute active de ses citoyennes et citoyens.

Notons que la Ville de Montréal a offert gracieusement 150 espaces de parcomètres aux travailleurs de la santé aujourd'hui afin de les aider dans leurs déplacements.

SOURCE Ville de Montréal