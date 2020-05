COVID-19 - La Ville de Montréal soutient le déploiement de la brigade de sensibilisation de Hoodstock dans Montréal-Nord

MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal accordera un montant de 10 000 $ au déploiement d'une brigade de sensibilisation et de vigilance dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Cette initiative, pilotée par l'organisme à but non lucratif Hoodstock, vise à limiter les conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur la population de Montréal-Nord, où une importante éclosion a été constatée.

« Nous sommes fiers d'appuyer l'impressionnant mouvement de solidarité et de mobilisation citoyenne de Montréal-Nord en ces temps de crise. La population de cet arrondissement vit, au quotidien, des défis importants en raison de la densité de la population, de la pauvreté et des enjeux de salubrité qui touchent de nombreux logements. Ces facteurs contribuent aujourd'hui à une progression des cas de COVID-19 que nous devons freiner. L'initiative de Hoodstock contribuera à sensibiliser, informer et rassurer la population de Montréal-Nord quant aux mesures à prendre pour éviter la propagation du virus », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La brigade de sensibilisation et de vigilance amorcera ses activités samedi, le 2 mai. Elle assurera notamment la distribution de couvre-visages et de produits désinfectants pour les mains. Les couvre-visages réutilisables qu'offrira la Ville de Montréal aux populations les plus vulnérables seront d'ailleurs distribués en priorité dans l'arrondissement de Montréal-Nord, grâce à l'apport de la brigade coordonnée par Hoodstock.

La brigade sera constituée de bénévoles ainsi que de jeunes membres du comité de leadership de Hoodstock, qui seront formés afin de devenir des agents de transformation positive au sein de la communauté. Elle aura comme mandat de sensibiliser la population aux mesures à prendre pour prévenir la propagation de la COVID-19 et de l'informer sur les ressources mises à sa disposition. Elle fera par ailleurs de l'observation sur le terrain afin de mieux cerner les enjeux dans l'application des normes de confinement et, éventuellement, de déconfinement, et agira comme médiatrice afin de réduire les interventions policières.

« Montréal-Nord est devenu l'épicentre de la COVID-19 à Montréal, avec une augmentation rapide des cas et des conditions socio-économiques qui rendent la population davantage vulnérable à la contagion. Pour les populations vivant dans des milieux densément peuplés, il est particulièrement difficile de respecter les mesures de distanciation physique. Cette initiative, mise en place par Hoodstock, est d'une grande importance pour la santé de notre population et, surtout, pour le développement et la valorisation de nos jeunes leaders communautaires, nos anges gardiens, qui seront au front pour protéger Montréal-Nord », a soutenu le cofondateur de Hoodstock, Will Prosper.

« Nous sommes heureux que la Ville de Montréal accorde une aide d'urgence à Hoodstock, qui permettra de démarrer rapidement ce projet de brigade. Cette belle initiative que Hoodstock a développée en concertation avec d'autres organismes de notre milieu, avec le soutien de l'arrondissement, contribuera sûrement à prévenir une partie de la transmission communautaire de la COVID-19. Nous continuerons de travailler pour en assurer un financement à plus long terme », a ajouté la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black.

Campagne d'affichage

La Ville de Montréal procédera, au cours des prochains jours, à une importante campagne d'affichage visant à sensibiliser la population de secteurs plus touchés par des éclosions de la COVID-19 à l'importance des mesures d'hygiène et de distanciation physique.

Dans un premier temps, 1000 affiches, en français, créole, arabe, et italien, seront installées au cours des prochains jours dans l'arrondissement de Montréal-Nord et dans les quartiers de Rivière-des-Prairies et de Saint-Michel. D'autres panneaux s'ajouteront rapidement afin d'assurer une large diffusion de l'information.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif