COVID-19 - La Ville de Montréal accompagnera les commerçants dans le cadre de la reprise économique

MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - La réouverture, lundi, des commerces de Montréal marque une étape importante de la reprise économique de la métropole. Afin d'assurer le succès de cette relance, tout en assurant la sécurité de la population montréalaise dans le contexte de la COVID-19, la Ville de Montréal mettra en place une série de mesures pour accompagner les commerçants et faire de la reprise économique un succès.

« Les commerçants de Montréal ont été durement frappés par la pandémie. La réouverture des commerces viendra leur donner une bouffée d'air frais qui se faisait attendre. Comme elle l'a été depuis le début de la crise sanitaire actuelle, la Ville de Montréal sera de nouveau présente pour soutenir les commerçants dans le cadre de la reprise de leurs activités. Nous voulons nous assurer que les commerçants soient prêts à accueillir leur clientèle en toute sécurité, dans le respect des consignes de santé publique, et que la réouverture des commerces soit un succès, sans qu'elle ne nuise aux efforts faits jusqu'à présent pour contenir le virus », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Partenariat et contribution financière en architecture

Afin d'accompagner les commerçants dans la réouverture de leur commerce, la Ville de Montréal a conclu un partenariat avec Architecture sans frontière Québec. Une contribution financière de 150 000 $ de la Ville permettra à l'organisme de fournir des conseils et du soutien technique à plus d'une centaine de commerces indépendants afin qu'ils puissent réaménager l'intérieur de leurs commerces de façon à respecter la distanciation physique et les consignes de santé publique. L'organisme produira également un guide d'adaptation en libre-accès, dont la sortie est prévue en juin.

En tant que Ville UNESCO de design, Montréal est fière de mettre ainsi à contribution le talent de ses architectes et designers. Rappelons que la métropole a la ferme volonté de mettre en valeur sa communauté créative, notamment les architectes et les designers, dans le renouveau de Montréal. Elle en a d'ailleurs fait l'un de ses principaux engagements auprès de la collectivité.

Trousse communicationnelle

En complément aux efforts déployés par les Sociétés de développement commercial (SDC) et autres organismes de soutien aux commerçants, la Ville a développé une trousse communicationnelle pour encadrer les déplacements sur le domaine public et sécuriser l'ensemble des corridors sanitaires, voies actives sécuritaires et des chantiers dans le respect des mesures de santé publique.

Il s'agit d'un système communicationnel performant, comprenant des panneaux de signalisation, du mobilier et des supports. Les éléments graphiques développés sont homogènes sur l'ensemble du territoire de la Ville afin que les usagers puissent se repérer efficacement, d'un arrondissement à l'autre. Ce système est le même dans tous les contextes, que le piéton traverse une rue en chantier, un corridor sanitaire, une rue piétonne, lente ou partagée ou une voie active sécuritaire sur une artère.

Initiatives des SDC

Enfin, soulignons qu'afin de poursuivre l'expérience de consommation pour les citoyens et faciliter l'adaptation des commerçants au contexte sanitaire, les Sociétés de développement commercial ont mis en oeuvre des initiatives porteuses et ont fait preuve d'une grande réactivité.

Qu'il s'agisse de microsites destinés aux commerçants regroupant toutes les informations sur les normes sanitaires et les aides financières disponibles, le déploiement du service de livraison urbaine à vélo cargo, de campagnes de promotion du commerce de proximité, de mutualisation de leurs ressources ou de requérir l'expertise de firme en design pour adapter l'expérience à l'intérieur et à l'extérieur des commerces, ces projets témoignent de l'implication et de la contribution du milieu à la relance des artères commerciales.

« La réouverture des commerces est une étape majeure, mais l'heure n'est surtout pas au relâchement. Pour éviter une deuxième vague de la COVID-19, nous devons continuer à respecter les consignes de santé publique. Je demande à toutes les Montréalaises et à tous les Montréalais qui fréquentent les commerces de porter un couvre-visage. Le port du couvre-visage doit entrer dans nos habitudes. Il nous permet de protéger les autres et, ce faisant, de nous protéger toutes et tous », a conclu la mairesse Valérie Plante.

Pour plus d'informations

Une page Web regroupe toute l'information et les outils disponibles pour une réouverture sécuritaire des commerces.

Ligne d'information

Les commerçants qui souhaitent obtenir de l'information sur les différents programmes, mesures et outils disponibles peuvent communiquer avec la Ville, de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, au 514 394-1793, ou remplir en tout temps le formulaire dédié à cet effet.

