COVID-19 : la Chambre salue l'aide aux secteurs de la culture et du sport annoncée par le gouvernement du Canada

MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement le dévoilement des paramètres de l'aide financière d'urgence de 500 millions de dollars accordée aux secteurs de la culture et du sport par le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault.

« La majorité des activités culturelles et sportives est à l'arrêt depuis près de deux mois maintenant. Les organismes de ces secteurs névralgiques pour Montréal subissent des pertes majeures, les athlètes et artistes se retrouvent dans l'incapacité de conserver leurs revenus, et les répercussions continueront de se faire sentir pendant plusieurs mois encore. Il était essentiel de leur venir en aide », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous saluons la flexibilité des critères d'attribution. L'aide financière sera ainsi disponible aux organismes qui en ont besoin et qui ne sont pas nécessairement admissibles aux Subventions salariales d'urgence. Le montant de près de 200 millions de dollars versé directement aux bénéficiaires contribuera certainement à soutenir les travailleurs, souvent à statut autonome. L'acheminement de l'aide majoritairement via les programmes existants, les organismes subventionnaires comme le Conseil des arts du Canada et le Fonds des médias du Canada, ou encore les fédérations sportives locales et régionales, permettra de simplifier le processus d'attribution aux organismes touchés par la crise, afin d'assurer la continuité de leurs activités et préserver un maximum d'emplois », a ajouté Michel Leblanc.

« L'aide annoncée aujourd'hui est un premier pas pour assurer la survie des organismes culturels, patrimoniaux et sportifs qui représentent 3 % du PIB canadien. À Montréal, ces secteurs sont une composante intrinsèque de notre ADN et contribuent à attirer chaque année des millions de touristes. Cette aide était nécessaire pour assurer leur survie et faire en sorte que Montréal puisse réussir sa relance à tous les points de vue. Nous resterons attentifs aux annonces qui seront également faites pour appuyer le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, qui sont étroitement liés à la vitalité culturelle de la métropole », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

