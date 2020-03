COVID-19 : la Banque Nationale offrira des mesures de soutien à ses clients

MONTRÉAL, le 17 mars 2020 /CNW Telbec/ - En réponse au contexte économique et financier entraîné par la COVID-19, la Banque Nationale annonce une série de mesures de soutien pour les clients particuliers et commerciaux qui éprouveraient des difficultés.

« Nos experts sont mobilisés pour accompagner nos clients, les soutenir et répondre à leurs questions en cette période d'incertitude », a mentionné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « Nous avons toujours été là pour aider nos clients quand les choses vont bien, mais aussi durant les moments plus difficiles. C'est au cœur de notre engagement. »

« Je tiens par ailleurs à partager avec vous ma confiance que les bonnes actions sont prises, tant par les institutions financières que par les gouvernements, pour faire en sorte que les appuis économiques et financiers soient au niveau requis par les circonstances. Veillons tous à limiter la propagation du virus, ce sera notre meilleur investissement collectif pour régulariser la situation, recouvrer la santé et retrouver un rythme de vie normal. »

Mesures pour les clients particuliers

Les clients qui seraient touchés directement par la situation actuelle et qui auraient de la difficulté à effectuer leurs paiements pourraient être admissibles à des mesures spéciales s'appliquant à différents produits. Nous invitons les clients affectés à contacter la Banque Nationale pour trouver des solutions, au cas par cas, selon la situation personnelle de chacun. Ces mesures peuvent comprendre des reports de versements, allant jusqu'à six mois sur une hypothèque par exemple, ou des allongements de périodes d'amortissement. Des prêts spéciaux permettant d'assumer des frais de subsistance sont aussi envisageables.

Mesures pour les clients commerciaux

Les clients commerciaux qui se trouveraient en difficulté en raison du contexte actuel pourront également profiter de solutions flexibles et adaptées à leur contexte particulier et à celui de leur industrie. Chacune des situations fera l'objet d'une évaluation par nos experts et les directeurs de compte des clients sauront proposer des solutions correspondant à la situation personnelle de chacun.

Les clients souhaitant se prévaloir des mesures d'allègement sont invités à communiquer avec leur point de contact habituel.

