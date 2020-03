COVID-19 - Héma-Québec rappelle l'importance du don de sang en tout temps

MONTRÉAL, le 16 mars 2020 /CNW Telbec/ - Héma-Québec travaille activement à poursuivre sa mission dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

La santé des donneurs, des receveurs, des bénévoles et du personnel d'Héma-Québec est une préoccupation de tous les instants, de même que la sécurité des produits sanguins et autres produits biologiques. Cette vigilance s'avère encore plus prononcée en ce moment.

1 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour afin de garantir un niveau de réserve optimal. C'est le cas en temps normal, comme en contexte de pandémie. Actuellement, le principal risque se situe au niveau de la suffisance dans l'approvisionnement en produits sanguins. Ces derniers ont une durée de conservation limitée, ce qui exclut la possibilité de les stocker.

Plus que jamais, Héma-Québec incite les donneurs - nouveaux et existants - à se mobiliser afin de lui permettre d'assurer la suffisance de l'approvisionnement pour répondre aux besoins des patients en centres hospitaliers, comme l'a déclaré aujourd'hui le premier ministre du Québec, M. François Legault.

« Nous remercions le premier ministre pour son support à la sensibilisation de la population québécoise au don de sang. » a déclaré Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction d'Héma-Québec.

Mesures de sécurité

Héma-Québec applique, en tout temps, et non uniquement en contexte de pandémie, des mesures strictes pour assurer la sécurité des donneurs et celle du sang. Les candidats au don de sang doivent se soumettre à une sélection rigoureuse et seules les personnes en santé sont admissibles au don de sang. Héma-Québec demande depuis toujours aux personnes qui font de la fièvre ou qui ne se sentent pas bien de ne pas se présenter sur un site de collecte.

Des mesures supplémentaires de désinfection des fauteuils de prélèvement ont été déployées par Héma-Québec et 3 questions supplémentaires seront posées aux donneurs à partir du 16 mars 2020. Ces dernières encadreront les situations des personnes qui côtoient une personne atteinte ou sous investigation de COVID-19 ou de celles qui ont été atteintes. Par ailleurs, la protection de notre personnel est en cohérence avec les mesures du réseau de la santé et des services sociaux.

Héma-Québec souhaite rappeler que l'ensemble du matériel qui sert au prélèvement est neuf, stérile, scellé et n'est utilisé qu'une seule fois. De plus, avant d'être livré aux centres hospitaliers, chaque don de sang est systématiquement analysé et soumis à des tests de dépistage pour les maladies transmissibles par transfusion sanguine.

Par ailleurs, le nombre de personnes présentes sur une collecte est systématiquement contrôlé et limité bien en dessous du seuil de 250 personnes décrété le 12 mars 2020.

Héma-Québec exerce une vigie constante de la situation avec les instances de santé publique du Québec et du Canada et adaptera son approche en fonction de l'évolution de la situation.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 300 employés, près de 225 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 750 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

