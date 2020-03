COVID-19 - Fermeture des chantiers de construction : l'ACRGTQ prend acte de la demande du premier ministre

QUÉBEC, le 23 mars 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec prend acte de la décision du gouvernement de fermer les chantiers de construction au Québec. Ses membres devront cesser leurs opérations au plus tard mardi le 24 mars à 11h59 jusqu'au 13 avril prochain.

L'ACRGTQ rappelle l'importance de prévoir un mécanisme pour les interventions d'urgences sur les infrastructures publiques québécoises, notamment les égouts et aqueducs, les routes et les viaducs.

L'Association suivra de près l'évolution de la situation pour ses membres.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

