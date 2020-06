COVID-19 et SST : 795 208 $ en recherche

MONTRÉAL, le 16 juin 2020 /CNW Telbec/ - Pour contribuer à la lutte contre la pandémie COVID-19, l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) met à profit son expertise en recherche en santé et en sécurité du travail (SST). Nos équipes de recherche, ainsi que nos collaborateurs externes, sont à pied d'œuvre pour répondre aux demandes que nous avons reçues en lien avec la COVID-19 et la SST et pour trouver des solutions concrètes pour protéger la santé des travailleurs.

Appel à projets liés à la COVID-19

L'IRSST a lancé un appel de propositions auprès des chercheurs du Québec pour soumettre des propositions de recherche axées sur le développement de solutions qui donneront des résultats à court terme ou pour l'avancement de connaissances touchant la santé et la sécurité du travail en contexte de pandémie. « L'IRSST a reçu et évalué 60 propositions, sur des sujets aussi variés que la protection des travailleurs, la santé mentale, la collecte de données, les équipements de protection, le nettoyage de surfaces ou d'équipements, la modélisation, etc., mentionne Lyne Sauvageau, présidente-directrice générale de l'IRSST. Je suis emballée de voir que les chercheurs québécois spécialisés en SST se sont mobilisés rapidement pour répondre aux besoins des milieux de travail, dans ce contexte si particulier. »

Après un processus d'évaluation rigoureux, le Conseil scientifique de l'IRSST a recommandé le financement des 10 propositions de recherche s'étant le mieux classées lors de l'évaluation. L'IRSST félicite chaleureusement les récipiendaires et est heureux d'annoncer aujourd'hui un investissement de 795 208 $ dans les projets de recherche suivants.

L'IRSST : la référence pour la santé des travailleurs

En plus de l'appel de propositions pour les projets de recherche en lien avec la COVID-19, des équipes de recherche multidisciplinaires se sont mobilisées à l'IRSST au cours des dernières semaines pour proposer des solutions. « Une page COVID-19 et SST est disponible sur le site Web de l'IRSST. On y retrouve les avis publiés par l'IRSST, mais aussi une veille scientifique pour rendre disponibles les connaissances produites au Québec et à l'international concernant la santé et la sécurité des travailleurs », ajoute Lyne Sauvageau. Les informations sont mises à jour quotidiennement sur ce site, au fil de l'évolution des connaissances sur la COVID-19.

Finalement, l'IRSST, en raison de l'expertise qu'il détient, a également été mandaté par le gouvernement du Québec pour effectuer des tests pour attester de la qualité des approvisionnements en masques barrière et en appareils de protection respiratoire de type N95 pour les travailleurs québécois.

À propos de l'IRSST

Premier centre de recherche en SST au Canada, l'IRSST mène et finance des recherches pour éliminer les risques d'atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs et pour favoriser leur réadaptation. Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est un organisme paritaire privé, sans but lucratif, dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs.

