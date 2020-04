COVID-19 et inspections de bâtiments - Lancement du premier protocole d'intervention destiné aux professionnels de l'inspection en bâtiment du Québec par le Réseau-IBC

MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Avec la reprise à compter du 20 avril 2020 des inspections pré-livraisons et pré-réceptions de constructions résidentielles neuves dont la livraison est prévue au plus tard le 31 juillet 2020 et de la reprise à venir des inspections pré-ventes et pré-achats des bâtiments usagés, le Réseau-IBC et ses inspecteurs du service Allo Inspecteur préparent l'après pandémie et mettent gratuitement à disposition des professionnels du secteur un protocole d'intervention complet destiné à permettre à tous de travailler dans les meilleures conditions de santé, de sécurité et d'hygiène.

Un protocole rendu possible grâce à la collaboration du Secteur santé au travail de la Direction régionale de santé publique de Montréal

Le protocole d'intervention destiné à tous les professionnels de l'inspection en bâtiment du Québec est disponible en ligne et détaille différentes mesures à appliquer avant, pendant et après une inspection en bâtiment. Certaines de ces mesures sont également applicables lors de visites pour les courtiers immobiliers, de levés intérieurs pour les arpenteurs-géomètres et d'évaluations foncières pour les évaluateurs agrées.

Développé grâce à la collaboration du Secteur santé au travail de la Direction régionale de santé publique, le protocole est un document évolutif qui sera réévalué chaque semaine en fonction des avancées en santé publique et de la recherche scientifique sur la COVID-19.

Une nécessité de mettre un protocole en place étant donné que la réglementation de l'inspection en bâtiment n'est pas encore effectif au Québec

Depuis l'adoption du projet de loi 16 visant, entre autres, l'encadrement de l'inspection de bâtiments à l'Assemblée nationale le 05 décembre 2019, la Régie du bâtiment du Québec doit préciser les critères d'encadrement de la profession d'inspecteur en bâtiment au Québec.

À ce jour, aucune association, organisme, ni regroupement d'inspecteurs en bâtiment n'a reçu le mandat du gouvernement du Québec de mettre en place une structure et des mécanismes de sanctions pour encadrer l'industrie de l'inspection en bâtiment et protéger le public.

"C'est pour cela, que sans partisanerie et dans le but de protéger la population et les professionnels de l'immobilier dont nos affiliés, et de tous les secteurs, que nous mettons à la disposition de tous notre protocole qui peut être adapté à moult industries. Il est temps d'être unis et de permettre au plus grand nombre de reprendre une vie normale tout en jouant un rôle actif dans la lutte contre la COVID-19" déclare le président du Réseau IBC et d'Allo Inspecteur Joseph Duclair Flaubert, Adm.À.

À propos du Réseau-IBC

Le Réseau-IBC est un réseau organisé et structuré d'inspecteurs en bâtiments certifiés dont le principal but est de regrouper, sous une même bannière, la crême de l'industrie québécoise de l'inspection en bâtiment afin de :

mieux coordonner nos actions en vue de défendre nos intérêts socio-économiques et de promouvoir, valoriser et faire rayonner notre belle profession;

s'assurer que les québécoises et québécois aient accès, en tout temps, à des services d'information, de conseil, de sensibilisation, d'aide et d'accompagnement, d'une excellente qualité, en matière d'inspection en bâtiment , et ce, partout à travers la province.

À propos de Allo Inspecteur

Fondée en janvier 2018 par le Réseau-IBC, Allo Inspecteur informe, éduque, conseille, sensibilise les gens et les entreprises en matière d'inspection en bâtiment et les aide à trouver le bon inspecteur ou expert en bâtiment, pour inspecter en tout ou en partie leurs biens immobiliers. Allo Inspecteur est l'unique entreprise spécialisée qui offre une gamme de service aussi complète et intégrée, en la matière, au Québec.

www.reseau-ibc.com

SOURCE Réseau-IBC Inspecteurs en bâtiments certifiés