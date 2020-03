COVID-19 : Desjardins annonce l'augmentation de la limite de paiement sans contact sur les terminaux Desjardins pour les détenteurs de carte de crédit Desjardins

MONTRÉAL, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des recommandations des autorités gouvernementales dans le contexte de la COVID-19, le Mouvement Desjardins annonce de nouvelles mesures pour contribuer à limiter la propagation du virus.

À compter du vendredi 20 mars, Desjardins augmentera la limite de paiement sans contact à 250 $ sur les terminaux de paiement Desjardins (TPV), plutôt que 100 $. Cette augmentation temporaire s'appliquera aux détenteurs de carte de crédit Desjardins dans les pharmacies, les épiceries et les dépanneurs. Ce sont ainsi 6 000 commerçants qui bénéficieront de cette mesure.

Alors que de nombreux commerces ont annoncé des fermetures temporaires, d'autres commerces qui offrent des produits essentiels observent une augmentation importante de leur achalandage. Desjardins espère que cette annonce permettra de réduire de façon importante les contacts entre les clients et les employés ainsi qu'entre les clients et les terminaux de paiements, tout en contribuant à réduire les files d'attente.

D'autres mesures pourraient être annoncées par Desjardins en fonction de l'évolution de la situation, comme étendre l'augmentation de limite aux détenteurs de carte de débit Desjardins.

« Sensible aux préoccupations de ses membres et de ses clients, Desjardins participe activement à limiter les impacts de la COVID-19 et sa propagation. L'augmentation de la limite de paiement sans contact constitue une mesure additionnelle pour contribuer au mieux-être des personnes et des communautés », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

