COVID-19 : Déclaration de la FCEI sur l'annonce fédérale d'une augmentation de l'aide aux PME

OTTAWA, le 27 mars 2020 /CNW/ - La FCEI tient à féliciter le gouvernement fédéral ainsi que le Premier ministre Trudeau d'avoir répondu à notre appel en faveur d'une subvention salariale, à hauteur de 75 %, pour les entreprises touchées par la crise de la COVID-19. Cette nouvelle mesure ne pourra pas soutenir toutes les entreprises ou tous les employés, mais elle permettra à plusieurs PME de conserver leurs employés qui, autrement, seraient licenciés.

Il est aussi particulièrement encourageant de constater que cette nouvelle subvention salariale sera rétroactive au 15 mars, ce qui permettra à de nombreuses petites entreprises qui ont dû licencier du personnel de le réembaucher au plus vite. D'autres avantages de cette subvention, c'est qu'elle permet de conserver le lien entre les travailleurs et leurs employeurs, réduit le stress financier et psychologique lié à la situation actuelle et permettra une reprise économique plus rapidement dès la fin de la crise.

Nous espérons que le gouvernement publiera dès que possible tous les détails entourant les modalités d'application, car il est essentiel que les propriétaires des petites entreprises obtiennent rapidement des réponses à leurs nombreuses questions, à savoir :

Qui est admissible (entreprises individuelles, sociétés de personnes, entreprises de taille moyenne) ?

Y a-t-il un plafond par employé, par employeur ?

L'entreprise est-elle tenue de payer 100 % des salaires réguliers, en particulier pour les salaires supérieurs à un plafond par employé ?

La FCEI se réjouit également de la mise en place d'un Compte canadien d'urgence pour les entreprises canadiennes qui leur permettra de bénéficier de prêts allant jusqu'à 40 000$, sans intérêt durant la première année et dont 10 000$ pourraient être éventuellement graciés. Nous saluons également l'annonce quant au report à juin des soldes dus en vertu de la TPS et de la TVH. Ces mesures économiques supplémentaires soulagent plusieurs entrepreneurs qui sont confrontés au manque de liquidité depuis plusieurs semaines déjà. Il est essentiel de s'assurer que notre économie puisse rebondir et que les Canadiens puissent reprendre le travail aussi tôt que possible.

La FCEI examinera les détails de ces efforts aussitôt qu'ils seront disponibles et publiera des informations à l'intention de ses membres et des propriétaires de petites entreprises à l'adresse suivante : www.fcei.ca/covid19.

La Fédération continuera à faire pression pour que d'autres mesures économiques clés soient adoptées, telles que le report des hausses de taxes et l'abandon de la taxe fédérale sur le carbone. Notre attention se portera également sur des mesures supplémentaires visant à réduire les coûts fixes des PME, notamment les loyers ainsi que les taxes foncières.

- Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales à la FCEI.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante