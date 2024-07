Covestro- und BP-Aktien uneins: Covestro setzt in Spanien auf grüne Energie von BP

Ein entsprechender Stromabnahmevertrag über zehn Jahre wurde jetzt geschlossen, wie Covestro mitteilte. Nach aktuellem Plan soll die Energie aus einem Solarpark in Teruel kommen. Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Stromverbrauch des Chemiekonzerns in Spanien steigt dadurch von weniger als 10 Prozent auf etwa 30 Prozent.

2022 hatte Covestro für drei kleine spanische Standorte zu 100 Prozent auf Strom aus erneuerbaren Quellen umgestellt. Bis 2035 will das Unternehmen seine weltweite Produktion klimaneutral mit Energie versorgen. In Tarragona betreibt das Unternehmen unter anderem eine Produktionsanlage für das Kunststoffvorprodukt MDI.

Die Covestro-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,04 Prozent auf 54,72 Euro. Für die Papiere von BP geht es im Londoner Handel derweil um 0,65 Prozent aufwärts.

DJG/rio/sha

FRANKFURT (Dow Jones)