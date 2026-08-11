Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
11.08.2026 13:56:00
Covestro: Niedrigwasser beeinträchtigt Produktion, Stahlkonzern warnt vor Preisanstiegen
SalzgitterNach verlustreichen Jahren konnte Salzgitter seinen Gewinn im ersten Halbjahr deutlich steigern. Zugleich bereitet dem Stahlkonzern das Niedrigwasser im Rhein grosse Sorgen. Auch Sprit wird durch die Dürre teurer.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
47.72 CHF -1.07%
In eigener Sache
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salzgitter
|
12:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter büsst am Mittwochvormittag ein (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Salzgitter sieht weiterhin verhaltene Nachfrage - aber Belebung 2027 (AWP)