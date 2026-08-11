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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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11.08.2026 13:56:00

Covestro: Niedrigwasser beeinträchtigt Produktion, Stahlkonzern warnt vor Preisanstiegen

Salzgitter
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Kaufen Verkaufen
Nach verlustreichen Jahren konnte Salzgitter seinen Gewinn im ersten Halbjahr deutlich steigern. Zugleich bereitet dem Stahlkonzern das Niedrigwasser im Rhein grosse Sorgen. Auch Sprit wird durch die Dürre teurer.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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