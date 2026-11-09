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09.11.2026 10:58:40
Covestro-Chef Steilemann kandidiert erneut als VCI-Präsident
DOW JONES--Covestro-Vorstandschef Markus Steilemann strebt eine zweite Amtszeit als Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) an. Der 56-jährige Manager stellt sich beim Chemie- und Pharma-Summit am 26. November in Berlin zur Wiederwahl, wie der VCI mitteilte. Steilemann führt den Branchenverband seit September 2022 und setzt angesichts des hohen Kosten- und Transformationsdrucks auf verlässliche Rahmenbedingungen für den Standort Deutschland.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 09, 2026 04:59 ET (09:59 GMT)
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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|Covestro-Chef Steilemann kandidiert erneut als VCI-Präsident (Dow Jones)
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09.07.26
|EQS-Adhoc: Covestro AG: EBITDA forecast for fiscal year 2026 raised (EQS Group)
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30.06.26
|EU must choose which sectors to protect or face exodus, warns Covestro chief (Financial Times)
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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