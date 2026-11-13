COVER: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

COVER hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 31.47 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19.89 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.26 Prozent auf 12.16 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch