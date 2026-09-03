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03.09.2026 06:37:00
Cover Technologies legte Quartalsergebnis vor
Cover Technologies hat am 01.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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