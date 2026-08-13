COVER öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

COVER hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 6.38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10.57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat COVER 8.83 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.63 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch