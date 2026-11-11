Covance SoftSol präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Covance SoftSol veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 3.10 INR. Im letzten Jahr hatte Covance SoftSol einen Gewinn von 4.96 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15.30 Prozent auf 281.0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 331.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch