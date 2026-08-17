Covance SoftSol: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Covance SoftSol hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.71 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5.27 INR je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 292.7 Millionen INR, gegenüber 332.8 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12.06 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch