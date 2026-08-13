COVA Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

COVA Acquisition lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat COVA Acquisition im vergangenen Quartal 225.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte COVA Acquisition 154.8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch