COVA Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

COVA Acquisition lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 240.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch