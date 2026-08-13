Courtside Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Courtside Group lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Courtside Group ein Ergebnis je Aktie von -0.040 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Courtside Group 16.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch