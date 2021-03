Course aux minerais stratégiques - Le cas de St-Michel-des-Saints prouve que le Québec a besoin d'un nouveau contrat minier, plaide Québec solidaire

MONTRÉAL et VILLE-MARIE, le 13 mars 2021 /CNW Telbec/ - Avant de foncer tête baissée dans la course aux minerais stratégiques et de donner le feu vert à la mine de graphite de Saint-Michel-des-Saints, le gouvernement de la CAQ doit se doter d'un nouveau contrat social minier afin d'assurer une transition écologique juste et verte, plaident les responsables pour Québec solidaire en matière d'environnement et de ressources naturelles, Ruba Ghazal et Émilise Lessard-Therrien.

« Pendant qu'à Québec, la CAQ fait la fine bouche avec le tramway, elle autorise une mine de graphite à ciel ouvert de 3 kilomètres de long à St-Michel-des-Saints sans que les études et analyses hydrogéologiques recommandées par le BAPE n'aient été fournies par Nouveau Monde Graphite! C'est enrageant que le gouvernement piétine carrément la volonté des Atikamekw sur leur territoire et contourne les recommandations du BAPE. Le développement de la filière des batteries est important pour l'économie du Québec, mais il faut faire les choses dans le respect de l'environnement et des communautés locales », martèle la députée de Mercier et responsable solidaire en matière d'environnement, Ruba Ghazal.

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, s'inquiète pour sa part du fait que le gouvernement de la CAQ s'apprête à lancer un grand chantier avec nos ressources naturelles sans remettre en question le modèle minier actuel, qui a fait des ravages sur notre territoire. Pour la députée solidaire, le Québec est mûr pour se doter d'un nouveau contrat social minier.

« Pendant trop longtemps, c'est l'industrie minière qui a dicté au gouvernement comment allait se passer l'extraction de nos ressources. C'est au tour du peuple québécois de décider ce qu'il fait de son sous-sol. Les conditions environnementales et l'acceptabilité sociale sont des ingrédients essentiels au développement responsable de nos ressources. Il faut en finir définitivement avec l'époque où on laissait les autres venir nous siphonner, puis nous laisser avec les désastres écologiques », déclare Mme Lessard-Therrien.

Rappelons qu'en septembre dernier, Québec solidaire appelait le gouvernement de la CAQ à adopter un nouveau contrat social minier qui passerait notamment par une large consultation auprès des Nations autochtones, des municipalités, des citoyens, des travailleurs et des experts, et par la révision en profondeur de la Loi sur les mines.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire