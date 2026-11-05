Coupang präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Coupang hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.96 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coupang einen Umsatz von 9.27 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch