Coupang: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coupang äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0.32 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.52 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.86 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch