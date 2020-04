Couche-Tard vous dit merci et invite les Québécois à donner au suivant

« Les petits mercis de Couche-Tard » permettront aux Québécois de répandre un peu de bonheur durant cette période difficile

LAVAL, QC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Après avoir annoncé le 19 mars dernier une offre de café et de thé gratuit aux travailleurs de la santé et aux premiers répondants, puis y avoir ajouté le Polar Pop, Couche-Tard lance aujourd'hui une nouvelle initiative permettant d'étendre la reconnaissance à tous ceux et celles qui font une différence pour la société et nous aident à passer à travers la crise, ceux que nous appelons nos héros locaux. Cette initiative s'inscrit dans un véritable désir de donner au suivant.

« Les petits mercis de Couche-Tard » souligneront la contribution de tous les travailleurs qui offrent des services essentiels: camionneurs, livreurs, bénévoles, employés de dépanneurs, etc. Disponible sur une plateforme numérique et sur l'application mobile de l'entreprise, l'initiative permettra aux Québécois de dire merci à ces personnes importantes en leur envoyant un coupon virtuel échangeable contre une boisson (café, thé, Sloche, Polar Pop ou eau Nos Favoris) ou une collation (noix ou croustilles Nos Favoris) gratuite.

La mécanique des « petits mercis de Couche-Tard » est simple :

La personne se rend sur l'application ou le site Internet de Couche-Tard, complète l'information de la personne à qui elle désire envoyer le « merci ». Cette dernière reçoit un message texte de la part de Couche-Tard avec un lien cliquable permettant de réclamer un produit gratuit parmi ceux disponibles.

Les produits devront être récupérés en magasin et l'offre demeurera valide pendant 14 jours (chaque coupon virtuel aura une date d'expiration).

L'initiative est également en vigueur dans les magasins participants de la bannière Circle K, présente dans le reste du pays.

L'entreprise lance cette initiative unique afin de solidifier les liens entre les Québécois en ces temps difficiles où la reconnaissance des pairs est inestimable et fort appréciée.

À propos de Couche-Tard

Alimentation Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États‑Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Irlande, et a une présence importante en Pologne.

Également, en vertu de contrats de licence, environ 2 380 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans les 15 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Chine, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Jamaïque, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle-Zélande et Vietnam), ce qui porte à plus de 14 800 le nombre de magasins dans son réseau mondial. https://www.couche-tard.com/

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.